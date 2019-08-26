Минздрав РФ: продолжительность жизни у мужчин в России на 9,9 года меньше, чем у женщин

В России продолжительность жизни женщин составляет 78,5 года, мужчин - 68,6 года. Такие данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Чите.

Глава Минздрава отметила, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 года.

По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить среднюю продолжительность жизни на 0,8 года. В 2018 году этот показатель составлял 72,9 года.

Неравенство в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами с 1980 по 2016 год незначительно сократилось: с 11,6 года в 1980 году до 10,9 года в 2016 году, - сообщает ТАСС.

В России наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте. Это связано с негативным влиянием употребления алкоголя. По словам Скворцовой, до 70% смертей мужчин до 55 лет ассоциированы с употреблением алкоголя.