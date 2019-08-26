Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиоактивного фона после ЧП под Северодвинском

Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском. По данным ведомства, после распада изотопов бария, стронция и лантана в воздухе образовалось облако радиоактивных инертных газов.

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В настоящее время радиационный фон в Северодвинске стабилизировался и находится в норме, - сообщает "СП".

Росгидромет отслеживал радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа, - передает "Интерфакс". Сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются.

ЧП на морском ракетном полигоне Северного флота в Архангельской области (поселок Нёнокса, в 40 километрах от Северодвинска) произошло утром 8 августа. При испытании жидкостной реактивной двигательной установки прогремел взрыв. Погибли специалисты Росатома и Минобороны РФ. Также было зафиксировано непродолжительное повышение уровня радиации.

Из-за отсутствия достоверной точной информации о ЧП на полигоне и об уровне радиации, жители Северодвинска в панике скупили в аптеках весь йод. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии деревьев, листва которых после взрыва пожелтела и засохла.