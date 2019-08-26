В России предложили уголовно наказывать хозяев собак за нападение на людей

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки, которую хозяин выгуливает не по правилам. Соответствующее обращение направлено в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Согласно документу, несмотря на то, что закон "О жестоком обращении с животными" предусматривает выгул опасных пород собак на поводке и с намордником, однако наказание за нарушение этой нормы или за последствия из-за нападения животного не введены, пишет RT.

"Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом", - отмечается в тексте.

Аманлиев предлагает дополнить уголовный кодекс РФ статьёй "нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак", которая предусматривает штраф до 200 тысяч руб. за причинение лёгкого вреда человеку и ограничением свободы до шести месяцев, средней тяжести - штраф до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов, тяжёлый - лишение свободы до трёх лет, а за смерть - до пяти лет.