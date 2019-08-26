В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019»

В период с 26 по 28 августа 2019 года Оперативным штабом в Краснодарском крае на территории муниципального образования Славянский район в несколько этапов будет проведено тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-2019».

В ходе учения на практике будет осуществлена проверка эффективности системы ситуационного реагирования на террористические угрозы и отработка совместных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также правоохранительных структур Краснодарского края в случае совершения террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением специальных мероприятий по учению на отдельных территориях г. Славянск-на-Кубани, передвижение автомобильного транспорта может быть ограничено.

Оперативный штаб в Краснодарском крае призывает жителей и гостей края с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.