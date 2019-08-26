Губернатор Калужской области Артамонов высказался по поводу убийства ветерана войны в Малоярославце

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал преступление в Малоярославце. 20 августа в городе Малоярославец 34-летний местный житель с целью хищения денег забрался в квартиру к ветерану Великой отечественной войны и избил 92-летнего мужчину.

В Малоярославце Калужской области местный житель убил ветерана ВОВ

Оперативники уже задержали подозреваемого. По подозрению в убийстве ветерана задержан злоумышленник, наркозависимый.

Анатолий Артамонов высказал свое мнение: убийца ветерана Великой Отечественной войны заслуживает высшей меры наказания. Пресс-секретарь губернатора Ирина Плаксина подтвердила слова главы региона, отметив, что действительно, это позиция Артамонова, передает РИА Новости. По словам Плаксиной, люди, совершающие такие преступления, заслуживают максимально возможного наказания.