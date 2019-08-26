В преддверии начала нового учебного года судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию «Собери ребенка в школу!». Это комплекс мероприятий, направленный на активизацию взыскания алиментов, акция проводится уже не первый раз и состоит из нескольких частей.

Так, 27 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю будет организована «горячая линия» по вопросам взыскания алиментов. Все интересующие вопросы стороны исполнительных производств, в рамках которых осуществляется взыскание денежных средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, могут задавать, позвонив с 9.00 до 18.00 по номеру телефона в г. Краснодаре (861) 267-27-44.

Посредством горячей линии можно не только получить квалифицированную консультацию, но и сообщить о новых обстоятельствах, таких как наличие дополнительного дохода у должника, либо факт приобретенного им имущества, которое не фигурирует в исполнительном производстве о взыскании алиментов.