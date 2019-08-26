Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал о новом оружии Российской Федерации. Эксперт процитирован в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Кедми отметил, что в распоряжении Москвы имеется гиперзвуковое оружие, способное нейтрализовать любые угрозы. Соединенные Штаты отстали в этой области от РФ на десятилетие, заявил экс-разведчик.

Кроме того, как поведал Яков Кедми, в скором будущем Россия испытает гравитационное оружие. Эксперт назвал его «очень серьезным» и «очень эффективным», пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что в прессе разоблачили план Вашингтона по переброске своих ракет на территорию Украины.