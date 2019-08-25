Ученые опровергли заблуждение о пользе классической музыки

Американские учёные опровергли миф о том, что классическая музыка стимулирует работу мозга. По их словам, любая композиция может сказаться на активности тех или иных участков головного мозга.

Оказалось, что эффективнее всего на работу мозга влияет прослушивание любимой музыки вне зависимости от её жанра. Отмечается, что музыка влияет на эмпатию, мышление и самосознание. Приятные для слушателя композиции усиливали эти качества, тогда как нелюбимые ослабляли, передаёт РенТВ.

«В некоторых случаях с определенной мелодией связаны какие-то воспоминания или эмоции. Такие ассоциации активируют еще больше частей мозга», - отметили учёные.