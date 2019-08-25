На Поклонной горе День флага России отметили более 20 тыс человек

Свыше 20 тыс. человек отпраздновали 350-летие государственного флага РФ на Поклонной горе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на организаторов праздника.

«На Поклонной горе свыше 20 тыс. человек отпраздновали День российского флага», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия по случаю 350-летия государственного флага РФ пройдут на 33 городских площадках. Центральные площадки празднования расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и саду «Эрмитаж». Праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в Москве 24 августа посетили около 500 тыс. человек.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи.

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года отмечается ежегодно 22 августа.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.