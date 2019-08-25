Эхо войны: саперы занимались разминированием крепости в Керчи 2,5 месяца

Саперы закончили поиски снарядов на территории туристического объекта. Спасательные работы проводились почти два с половиной месяца, пишут «Аргументы недели-Крым».

Разминированием крепости с середины июня этого года занималось 25 специалистов Центра «Лидер», передает пресс-служба крымского главка МЧС. Среди них были пиротехники, кинологи, водолазы, эксперты по робототехнике и медик.

Отряд обнаружил на вверенной им территории больше шести тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Всем участникам мероприятий по обезвреживанию опасных находок вручили благодарности регионального управления МЧС.