Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

В лихие 90-е доктор наук, но пока ещё нищий Борис Березовский, лихорадочно искал на чём бы ему сколотить свой капитал. Бандиты занимались водкой, но как представитель всегда голодной профессуры Березовский решил вложиться в продукты. Уболтал директора совхоза "Московский" заняться разведением кур, обещая ему в скором времени Героя соцтруда.



Как пишет в своей книге "Русский ад" Андрей Караулов, великий комбинатор закупил за границей 8000 кур, которые вдруг неожиданно сдохли. Это была катастрофа, которую сначала почувствовали разъярённые работницы птицефабрики во главе со своим вечно пьяным техником Степаном. Березовскому чудом удалось унести ноги, буквально вскочил на подножку уезжающего автобуса, так и не заплатив своим горемыкам заплату.



Следующая остановка олигарха была Автоваз. Теперь он решил заняться продажей автомобилей, создал "Логоваз", но тут интересы Березовского пересеклись с интересами некоего Сильвестра, он же Тимофеев, который взорвал автомобиль Березовского в самом центре Москвы, так, что голова водителя прямо-таки упала на колени сидевшему сзади Березовскому. Тот так и вышел из автомобиля с головой шофера в руках.



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