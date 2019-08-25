Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужно подставлять другую щеку после удара

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл объяснил, как правильно трактовать цитату из Евангелие о том, если ударили в правую щеку, нужно подставить левую. По мнению патриарха, эти слова не означают полный пацифизм.

Патриарх Московский и всея Руси рассказал, что на зло необходимо отвечать добром, иначе от зла не получится избавиться, передаёт РИА Новости. При этом уступать злу тоже не нужно.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим", но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции – великое противление злу».