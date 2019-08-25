На Украине опять разглядели полупустые пляжи в Крыму

Очередная подборка снимков с пустых пляжей в Крыму вызвала ажиотаж на Украине. Автором снимков стала местный блогер. Украинские СМИ тут же раздули из них скандал.

На фото пляжи действительно полупустые. В комментарии сообщается, что снимки сделаны в Евпатории 24 августа.

«Евпатория. Заозерное. Все спешат — успеть же нужно! Сезон захватить!» — процитировали украинские журналисты блогера.

Подобные публикации стали новым трендом украинской журналистики. Киевские СМИ периодически публикуют фото пустых пляжей, утверждая, что они только-только сделаны в Крыму.

Корреспондент АН уже неоднократно проверял информацию из подобных отчетов. Подтверждения они не получали. В конечном итоге оказывалось, что фотографии были сделаны в ясную погоду, но дни, когда температура воздуха для Крыма была довольно низкой.

Накануне в Крыму заявили о том, что с начала года полуостров посетили 4,5 миллиона туристов. Об этом на площадке АН уже сообщалось.