В Британии начали делать сыр из знаменитостей

Английские кулинары разработали технологию выпуска сыра со вкусом знаменитых людей. В новом продукте используют бактерии британских селебрити. Об этом пишет Forbes.

Создание «человеческого сыра» ничем не отличается от обычного. Единственное отличие — в продукте вместо сырных используются бактерии людей. Их собирают с кожи подмышек, пальцев ног, пупка и ноздрей.

По словам ученых бактерии разных людей различаются. Сходство может составлять лишь десятая часть.

В проекте приняли участие пятеро британских знаменитостей: музыкант Алекс Джеймс (группа Blur), певец Саггс, рэпер Грин, шеф-повар Хестон Блюменталь и писатель Руби Тандо. Пока новая технология носит экспериментальный характер.