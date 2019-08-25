В Чите пациентку поликлиники отправили на обследование желудка в частную клинику из-за отсутствия врачей
25 августа 2019, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Чите женщина пришла в поликлинику для контрольного обследования желудка, но медики направили ее в частную клинику. Жительница Читы рассказала, что обращалась в поликлинику №6 в посёлке ГРЭС Читы. Ей необходимо было пройти обследование желудка (фиброгастроскопию – ФГС).
Но терапевт направление не дала, объяснив, что в месяц на поликлинику даётся только три направления из-за отсутствия специалистов в диагностическом центре, и все даются онкобольным. Читинке посоветовали пойти в частную клинику, сообщает «МК в Чите».
По словам женщины, год назад она спокойно получила направление у терапевта и прошла необходимое обследование желудка.