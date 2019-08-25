Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы чиновница оскорбляет жителей Тулуна

Экспертиза установила признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей Тулуна, пострадавших при наводнении. За Алашкевич заступился глава региона Сергей Левченко.

По словам иркутского губернатора, требуется дополнительная экспертиза, и не одна - передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Владимира Путина в Приангарье.

Пострадавшие от наводнения названы "бичами", которые одеты так, как будто имеют "два класса образования". Голос на записи похож на голос главы управления пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. На время разбирательства она находится в отпуске.