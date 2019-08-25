Женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске

Женщина с ребенком и молодой мужчина выпали из автобуса на остановке в Красноярске. В сети попала видеозапись инцидента, как автобус 63-го маршрута подъехал к остановке "Автовокзал", пассажиры начали выходить.

Вышли еще не все, а водитель автобуса не закрыл двери и уже начал движение. Женщина и маленький ребенок при выходе из автобуса упали на бордюр. Мужчина чуть не упал, еле удержался на ногах. Жители Красноярска возмущены поведением водителей этого маршрута.

Инспекторы ГИБДД определили, какой водитель совершил нарушение ПДД. Пострадавшие пассажиры пока не обращались за медицинской помощью.



