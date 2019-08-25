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Хабаровск восхитил консула Германии

25 августа 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровск восхитил консула Германии

Генеральный консул Германии в Новосибирске Петер Бломайер посетил Хабаровск. Проехавший почти весь макрорегион консул признался, что бывшая столица Дальнего Востока восхитила его.

После Приморья и Евреской АО Бломайер прибыл в Хабаровск. Местным жителям он рассказал, что город удили его восхитительной природой.

- Город на трех холмах с долинами между ними. Он прекрасно расположен. Я оценил ваши парки. Мне очень понравились здесь старые дома – они прекрасны. Хабаровск – очень красивый город, - признался Бломайер.
Кром того, немецкий гость отметил красоту одной из самых больших судоходных рек России – Амура. Паводок не напугала господина Бломайера.

Петер Бломайер также встретился с хабаровским градоначальником Сергеем Кравчуком. Собеседники поговорили об экологической обстановке краевой столицы. Консул показал свою осведомленность паводковой ситуацией и узнал о мерах, которые предпринимает администрация в связи со сложившейся обстановкой.

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