Россияне из разных регионов жалуются на изчезновение из аптек препарата преднизолон

Россияне из разных регионов начали жаловаться на исчезновение из аптек препарата преднизолон. аптеках Преднизолон, входящий в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.

Фармацевты в Москве, Сочи, Нижнем Новгороде, Оренбургской, Челябинской и Омской областях утверждают, что лекарство находится на перерегистрации и в продажу поступит не скоро, пишет Газета.ру.

Замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, комментируя ситуацию, заявил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать. Он Чиновник уверяет, что в Москве лекарство есть.

Известная журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила, что "из аптек пропал даже банальный преднизолон". Для нее это актуально. "..мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут", - написала она в Инстаграм.

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"В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев.

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Мне трудно разобраться, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств. Что здесь — бюрократическое головотяпство, лоббизм, коррупция, убийственное равнодушие, неповоротливость законодателей или еще какая напасть", - возмущена Симоньян.