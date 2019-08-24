Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца

Вечером в субботу, 24 августа, стало известно, что гражданин Португалии , который потерялся в Астраханской области в минувшую пятницу, найден живым и здоровым. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что португалец позвонил на номер "112" и сообщил, что едет на мотоцикле неподалеку от села Линейное под Астраханью. Мужчина заявил, что заблудился, а его телефон садится. Сотрудники экстренных служб уточнили, что он разговаривал на португальском. Диспетчер еще несколько раз пытался связаться с гражданином Португалии, но не преуспел в этом.