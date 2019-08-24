Почему оштрафовали молодожёнов за романтический жест на крымском мосту

Выражать чувства симпатии на стратегическом объекте можно лишь в строгом соответствии с установленными правилами, пишут «Аргументы недели-Крым».

Новоиспеченные муж и жена решили скрепить свои узы символическим актом прикрепления замка к мосту и едва в погоне за романтикой любовной не вкусили романтику уголовную. А ведь мост выбрали символический – Крымский – который навеки соединил два берега.

И не думали они, выкладывая свою радость в социальных сетях, что всевидящее око специальных служб найдет их и накажет штрафом. Официальный повод – остановка транспортного средства в неположенном месте. Информационный центр «Крымский мост» при этом публично поздравил молодоженов с ярким событием, а себя втихушку наверное поздравил с яркой победой в борьбе за безопасность стратегического объекта.

И я понимаю официальные службы – не для того государство возводило мост, чтобы на нем всякие возлюбленные возводили всякие замковые конструкции себе на радость. Мост следует любить издалека! А молодоженам, навешивающим на мост любовную атрибутику, надо навешать штрафов, дабы впредь никому неповадно было, а то ведь войдет в моду.

А люди ехали за тридевять земель в Крым, надеясь, что он станет их скрепой на всю оставшуюся жизнь. Но их розовый замочек, выполненный в виде сердца, люди с безжизненными сердцами спилили, и акт душевного вандализма выложили на Ютьюб, всем в назидание показав распиленные половинки.

И всякие злюки начали троллинг, что, дескать, это плохая примета и не надо было посягать, таким образом, на любовный союз и что отольются, мол, кошке мышкины слезки. На что им отвечают, что мост он хоть и замок (в символическом смысле), но распилить его в том же смысле пусть и есть желающие, но нет у желающих кроме рвения немерянного силы недюженной. И потому стоять тому «замку» во веки вечные.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»