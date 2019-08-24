Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Вечером в субботу синоптики предупредили москвичей и гостей города о скором похолодании. Предполагается, что столбики термометров в столице не будут подниматься выше плюс 16 градусов по Цельсию.

Предполагается, что похолодание придет в столичный регион уже во второй половине будущей недели. В Московской области по утрам будут зафиксированы первые заморозки, сообщает РИА "Новости" ссылаясь на "Метеовести".

В начале грядущей недели воздух в Москве днем будет прогреваться до 21-23 градусов, однако уже в среду погода начнет портиться – температура понизится на 6-8 градусов. До конца календарного лета в Москве не стоит ждать 20-градусного тепла.