Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова собрал 110 тыс человек

Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, ставший центральным событием празднования 350-летия российского флага, собрал более 110 тысяч гостей. Об этом сообщили организаторы мероприятия по итогам подсчета численности на рамках металлодетекторов.

В мероприятии приняли участие многие звезды российской эстрады. На сцене выступили Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и многие другие исполнители. Также концерт посетили известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

Напомним, инициаторами митинга-концерта стали московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Впервые бело-сине-красное полотнище упоминается в источниках, датированных 1669 г. Тогда в дер. Дединово Луховицкого района Московской области был спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Именно на его борту и подняли триколор» - сообщается в материале.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года отмечается ежегодно 22 августа.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.