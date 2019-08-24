Под Калугой трое взрослые и двое детей погибли в ДТП с участием бетономешалки

Страшное ДТП произошло в субботу, 23 августа, утром под Калугой в районе деревни Крутицы. В результате столкновения бетоновоза "Мерседес" и легкового автомобиля KIA Sportage погибли пять человек.

Среди погибших - двое детей. По данным регионального управления МЧС, сообщение об аварии спасатели получили в 10 часов 50 минут. На место ДТП оперативно выехали сотрудники ГИБДД и МЧС, бригада медиков.

По предварительной информации МВД, 31-летний водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем. Грузовик буквально подмял под себя легковушку.

Погибли 5 человек, которые находились в легковом автомобиле: трое взрослых и двое несовершеннолетних детей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.



