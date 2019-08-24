Зеленский признался, что утренние смс ему присылает не жена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего у него начинается утро. Признание прозвучало во время праздничных мероприятий, посвященных независимости государства.

По словам самого Зеленского, каждое утро ему присылает сообщения Генеральный штаб. Военные присылают ему сводку за истекший период.

«Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это ноль. Обстрелов ноль, потерь ноль», — пояснил украинский лидер.

В последнее время количество обстрелов на Донбассе действительно сократилось. Сейчас там действует режим перемирия. Если верить заявлениям ОБСЕ, оно самое действенное с начала войны.