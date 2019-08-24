В Нижнем Тагиле власти пытаются уговорить написавших заявление об уходе хирургов не увольняться
24 августа 2019, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Свердловской области намерены убедить хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле не увольняться. Заявления об увольнении одновременно написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы.
Председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин в составе межведомственной комиссии направился в Нижний Тагил, чтобы разобраться с ситуацией. Хирурги решили уволиться из-за возросшей нагрузки и размера зарплаты.
По словам Погудина, форс-мажорная ситуация в связи с уходом трех хирургов из Демидовской больницы (также в Нижнем Тагиле) изменится в ближайшее время. На помощь хирургам, чтобы снизить их нагрузку, привлекут врачей из других городов, сообщает ТАСС.
В начале сентября она должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Хирурги будут работать вахтовым методом. Возможно, по две недели. Как уточнил Погудин, врачи будут выполнять и плановую, и экстренную хирургическую работу. А в последующем в Демидовскую больницу устроят хирургов на постоянной основе, договоренности с кандидатами уже есть. Комиссия узнала, что увольняются хорошие, опытные хирурги. С пятью из шести написавших заявления хирургами провели беседы. У членов комиссии после этого появилась надежда, что врачи останутся и в профессии, и в коллективе больницы.
Еще одного специалиста планируется взять на свободную ставку во второе отделение ЦГБ № 1, кандидат из другого города готов переехать в Нижний Тагил.
В ближайшие дни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения региона.