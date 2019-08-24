В Нижнем Тагиле власти пытаются уговорить написавших заявление об уходе хирургов не увольняться

Власти Свердловской области намерены убедить хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле не увольняться. Заявления об увольнении одновременно написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы.

Врачи не выдерживают нагрузок. Из центральной больницы Нижнего Тагила уволились сразу все хирурги

Председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин в составе межведомственной комиссии направился в Нижний Тагил, чтобы разобраться с ситуацией. Хирурги решили уволиться из-за возросшей нагрузки и размера зарплаты.

По словам Погудина, форс-мажорная ситуация в связи с уходом трех хирургов из Демидовской больницы (также в Нижнем Тагиле) изменится в ближайшее время. На помощь хирургам, чтобы снизить их нагрузку, привлекут врачей из других городов, сообщает ТАСС.

В начале сентября она должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Хирурги будут работать вахтовым методом. Возможно, по две недели. Как уточнил Погудин, врачи будут выполнять и плановую, и экстренную хирургическую работу. А в последующем в Демидовскую больницу устроят хирургов на постоянной основе, договоренности с кандидатами уже есть. Комиссия узнала, что увольняются хорошие, опытные хирурги. С пятью из шести написавших заявления хирургами провели беседы. У членов комиссии после этого появилась надежда, что врачи останутся и в профессии, и в коллективе больницы.

Еще одного специалиста планируется взять на свободную ставку во второе отделение ЦГБ № 1, кандидат из другого города готов переехать в Нижний Тагил.

В ближайшие дни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения региона.