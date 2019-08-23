Депутат Госдумы рассказал, что под Тверью медведь задрал 12 лошадей
23 августа 2019, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
На конеферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко в Тверской области медведь задрал 12 лошадей. По словам Веремеенко, лошади были небольшими. В регионе появилось много медведей в лесах.
Парламентарий в Инстаграм опубликовал видео с последствиями прихода зверя и предупредил:
«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!»