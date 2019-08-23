В Минздраве Архангельской области предположили, как цезий-137 оказался в организме врача

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова предположила, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

По мнению экспертов, попадание радиоактивного вещества в организм врача не связано с его участием в ликвидации последствий ЧП, - передает РИА Новости.

"С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", – сообщили архангельские медики.

В начале августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Военное ведомство сообщило о гибели двух человек. Росатом позже сообщил о гибели пяти сотрудников. По данным Минобороны и местных властей, радиационный фон в регионе в норме.

После инцидента в Неноксе губернатор Архангельской области при содействии Минздрава организовал обследование сотрудников системы здравоохранения, помогавших в ликвидации ЧП. Его прошли более 110 человек, и у них не было обнаружено "превышения допустимых уровней радиоактивности".