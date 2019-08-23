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В Хабаровском крае строят центры для добровольцев

23 августа 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае строят центры для добровольцев

В Хабаровском крае решили развивать добровольческие движения. Волонтеров готово поддерживать правительство региона. Такая поддержка будет пересекаться с реализацией нацпрроектов в пределах края.

В регионе до 2024 года будет создано 17 новых добровольческих центров. Возведение объектов будет осуществлено в рамках нацпроекта «Образование». Отметим, что за 2019 год в федеральной кампании по переходу на цифровое тв приняли участие более 250 волонтеров.

Власти региона планируют оказывать поддержку активной молодежи по различным направлениям. Например, развитие молодежного предпринимательства, развитие талантов, а также участие молодых людей в различных проектах и программах как краевого, так и федерального уровней.

В 2018 году инициативы молодых жителей региона получили на реализацию свыше 28 миллионов рублей. Регион получил рекордную сумму. С января 2019-го 16,9 миллионов рублей уже поступили из государственной казны на реализацию 38 молодежных проектов.

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ИЛ

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В Хабаровском крае строят центры для добровольцев

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