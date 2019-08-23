Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Стоимость российского гражданства для жителей Донбасса не позволяет им получить паспорт. Для простых людей сумма оказалась неподъемной.

Низкий уровень заработка не позволяет жителям Донбасса получить российский паспорт. Об этом корреспонденту АН рассказали граждане Луганской народной республики.

«За прием в гражданство Российской Федерации — 3500 рублей», — заявлены условия на сайте МВД Луганской народной республики: «За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации — 300 рублей».

Работы на Донбассе практически нет. Стабильный заработок есть только у военных. Шахты закрываются. Выделить 3800 рублей для получения документа могут далеко не многие.