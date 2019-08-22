В Екатеринбурге арестован только один полицейский по делу об изнасиловании девушки

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции, подозреваемым в изнасиловании задержанной 22-летней девушки. Один из подозреваемых отправлен под домашний арест до 19 октября, второму по ходатайству следствия и прокуратуры продлено задержание на двое суток.

Третий подозреваемый отправлен в СИЗО до 19 октября, - сообщает "МК".

По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции в служебном автомобиле изнасиловали девушку 1997 года рождения.

СМИ пишут, что потерпевшая была задержана стражами порядка после выхода из здания, где находилась сауна. Девушка якобы оказывала интимные услуги за деньги.