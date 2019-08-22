Министерство обороны РФ опубликовало видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р". На видео запечатлены пробег аппарата по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет над лесом и посадку.

По информации военного ведомства, БПЛА представляет собой полностью обновленную модификацию хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост" (это лицензионная копия израильского аппарата IAI Searcher Mk II, их собирают для Минобороны на Уральском заводе гражданской авиации).



Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование. "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.

Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения машины на 100 километров и повысила защиту от иностранных средств радиоэлектронной борьбы. Масса аппарата составляет порядка 500 килограммов. Продолжительность полета — 18 часов, высота — до 6000 метров.

Серийная поставка беспилотника в армию начнется с 2020 года.