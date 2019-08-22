Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором
22 августа 2019, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова умеет танцевать не только "Калинку", но и "Лезгинку". Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" с профессиональным танцором.
В ходе форума в Пятигорске дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. Участники секции оценили танец Марии Захаровой аплодисментами.
В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН Мария Захарова станцевала "Калинку" и этот номер активно обсуждали в соцсетях.
???????? М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74— МИД России ???????? (@MID_RF) 22 августа 2019 г.