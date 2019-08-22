Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова умеет танцевать не только "Калинку", но и "Лезгинку". Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" с профессиональным танцором.

В ходе форума в Пятигорске дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. Участники секции оценили танец Марии Захаровой аплодисментами.

В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН Мария Захарова станцевала "Калинку" и этот номер активно обсуждали в соцсетях.