«Росгвардия» спешит на помощь музыкантам

В посёлке Большое Козино под Нижним Новгородом в шестой раз состоялся фестиваль современной электронной музыки Alfa Future People. Ход праздника подпортил периодически шедший дождь, из-за чего самой актуальной обувкой на фестивале стали резиновые сапоги. Пригодились и дождевики.

Стихия смазала финал мероприятия - землю так развезло, что на помощь нескольким тысячам застрявших в грязи пешеходов и автомобилей пришлось вызывать спецтехнику «Росгвардии». Закрытие фестиваля превратилось в спасательную операцию.

Нельзя сказать, что непогода стала полным сюрпризом для организаторов и гостей – на прежних фестивалях тоже был недостаток солнечных дней, но впервые дождь довёл ситуацию едва ли не до режима ЧП.

Организаторы фестиваля уже заявили, что намерены найти другую площадку для проведения традиционного мероприятия.

Константин Барановский