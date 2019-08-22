Все сельхозмашины Подмосковья оборудуют GPS-навигаторами

Весь парк сельхозтехники в Московской области в перспективе оборудуют GPS-навигаторами, заявил глава регионального Минсельхоза Андрей Разин.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", с марта власти региона субсидируют часть затрат на GPS-оборудование для сельхозтехники.

«Порядка 20% территорий обрабатывает техника, оснащенная GPS-оборудованием. В перспективе показатель следует увеличить до 100%. Технологии точного земледелия существенно помогают бизнесу экономить. С их помощью ведется мониторинг выполнения механизаторами технологических процессов, что позволяет достичь минимизации затрат на минеральные удобрения и семена, а также повысить урожайность. Экономия топлива для хозяйств, внедривших удаленные системы наблюдения, составляет до 30%», - отметил министр Андрей Разин.

По его словам, подобные технологии помогут еще и специалистам министерства: они смогут применять риск-ориентированный подход, не тратя время на выездные проверки.