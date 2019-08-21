Чиновники не стесняются и не мелочатся. О зарплатах губернаторов Андрей Караулов

Богатством чиновников уже никого не удивить. То и дело читает народ про дорогущие апартаменты, загородные дворцы и представительские автомобили, хотя при этом слуги народа декларируют вполне скромные доходы. Но есть и те, кто не стесняется и не мелочится. Например, и.о. губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«Как они собираются избираться? Нынешний и.о. губернатора Курганской области (первым делом, господа!) поднял себе зарплату почти до миллиона рублей. У Богомолова зарплата была 100000 рублей, у его преемника 120-140 тысяч. У нынешнего, Вадима Шумкова, - миллион. В Курганской области, где 38 миллиардов - годовой бюджет, зарплата губернатора - 1 миллион, не многовато? Или плевать, что скажет избиратель?» - пишет Андрей Караулов.

Журналист так же вспоминает первого секретаря Курганского областного комитета КПСС Князева Филиппа Кирилловича, который скромно жил на небольшую пенсию.

«Его хоронил весь город. Мне кажется, что на его похоронах людей было больше, чем будет избирателей 8 числа. И кто виноват, что аппетиты у нынешних так же велики, как у Гаргантюа и Пантагрюэля?» - задается вопросом в своем Facebook известный журналист.