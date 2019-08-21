Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях

Наталья Починок известна как вдова экономиста эпохи Бориса Ельцина Александра Починка. Несколько лет назад она возглавила вуз, который выдаёт дипломы всем, кто заплатит. На протяжении многих лет, это заведение производило «на свет» множество лженаучных работ. На мошенническом бизнесе успели нагреть руки многие люди. В вузе была создана своя научная система со своими законами.



Как пишет в своём блоге журналист "Эхо Москвы" Сергей Пархоменко, Починок обещала, что сможет искоренить коррупцию, бардак из высшего учебного заведения. Но слова оказались пустыми. Фабрика по выпуску фальшивых дипломов работает в прежних масштабах. Ряд преподавателей РГСУ печатают в международных журналах свои научные статьи, которые вызывают массу критики. Часто статьи являются переводом и повторением старых материалов. В этому году учёный совет смог удалить журнал, в котором печатались псевдоучёные вуза, из рейтинга индекса цитирования.



Но это мало что поменяло, так как сама Починок уже купила себе место в другом научном журнале. В настоящее время сама ректор и её подельники ищут новые площадки для публикации своих лженаучных работ. Ввиду того, что Починок и сотрудники вуза привлекли пристальное внимание научного сообщества, её работы подвергаются тщательному анализу и серьёзной научной критике, которую она на сегодняшний день не выдерживает.



