Не надо мусорить! Символичная гибель дельфина

В Севастополе в районе пляжа «Омега», что в Гагаринском районе города, 20 августа обнаружили мертвого дельфина, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом в одной из местных групп в соцсетях сообщил местный житель Никита ЛУЦЕНКО. По его словам, предположительно дельфин умер из-за того, что не смог свободно дышать: во рту у него была пластиковая бутылка.

Севастополец попросил у отдыхающих убирать за собой мусор и не выбрасывать его где попало.

«Ведь мы же сами потом будем купаться в этом море, а если так будет продолжаться, то у нас вместо него будет только свалка мусора», - написал очевидец.

Напомним, что в Севастополе за последние полгода очень часто обнаруживают трупы таких морских обитателей. Сейчас на полуострове работает система оповещения о гибели дельфинов. Всем тем, кто обнаружил мертвых млекопитающих, просят звонить по телефону: +7 (978) 77-97-361.