"Можно ли вешать у себя дома картины Гитлера? Можно, конечно", Владимир Познер призвал разделять творчество и личность

Творчество Адольфа Гитлера — тема спорная, многие пытаются ответить на вопрос, возможно ли воспринимать его картины, не вспоминая о личности самого фюрера. Нормально ли повесить картину фашистского диктатора у себя дома?

Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в картинах Гитлера в интерьере. Этический спор вспыхнул в блоге телеведущего, и журналист заметил, что авторство того или иного шедевра не имеет значения, а вполне возможно относиться к творчеству человека без учета его личных качеств. «Но можно задать вопрос: вы вешаете эти картины, потому что они нравятся вам, или потому что вы – поклонник Гитлера не как художника, а как политика? И ответ на этот вопрос имеет, конечно, значение», - написал Владимир Познер.

А вот Александр Невзоров хоть и тоже считает допустимым картины Гитлера на стене, но уверен, воспринимать его живопись отдельно как от личности фюрера, так и ото всей немецкой культуры нельзя. Потому что именно опирался на идеи немецких романтиков вроде Генриха Гейне он и создавал свою идеологию.

«Вешать бы картины Гитлера у себя не стал, я бы их продал, это огромные деньги. Топтать ногами, проклинать или что-то еще не стал бы, сразу бы их продал», — цитирует Невзорова Daily Storm.