Археологи обнаружили «холодильник» XVII века

Как сообщает пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника, во время раскопок комплекса зданий датируемых XVII веком археологи обнаружили древний «холодильник» того времени.

Издание "Актуальные новости" пишет, что в торце здания археологи обнаружили следы закладки оконного проема, которые свидетельствуют об использовании его в качестве двери. С учетом того, что находку нашли в поварне, исследователи сделали вывод, что в этой конструкции хранились продукты в холоде. Эту находку планируют добавить в музейную экспозицию.



Раскопки ведутся в рамках «Музейного квартала» в Поганкинских палатах. Этот уникальный комплекс каменных зданий, возведенный купцом Сергеем Поганкиным, признан памятником истории федерального значения.