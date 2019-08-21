"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией
21 августа 2019, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Поджигатель из Восточного Бирюлева — мужчина по имени Тимур, ему 36 лет. Местные говорят, что прямо здесь живёт его девушка, поэтому он часто приходил во двор. А ещё — что когда-то на этом самом месте убили его брата.
«Здесь не собирайтесь. Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата», - кричал преступник. Кроме того, как рассказал очевидец, похоже, поджигатель был не в адекватном состоянии - «то ли под наркотиками, то ли под еще чем-то».
Как говорят местные жители, поджигатель и пострадавший часто проводили здесь время, выпивали за этим же самым столом. Полиции удалось задержать Тимура и его приятеля недалеко от места нападения, сообщает канал "Mash".