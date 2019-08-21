Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Правительство Москвы намерено на следующей неделе рассмотреть вопрос об увеличении размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, так как доходы бюджета позволяют это сделать. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в ходе общения с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде, куда он прибыл для осмотра хода благоустройства бульварной зоны в 20-м микрорайоне округа.

«Мы говорили с вами, когда встречались, о том, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, я ответственно вам говорю, что это не так - растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы, растет поступление налога на прибыль, потому что растет прибыльность предприятия, доходы предприятия. Это первый признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», - сказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что в предыдущие годы правительство Москвы уже принимало решение о повышении размера региональной надбавки.

«Москва устанавливает минимальный доход пенсионера, и мы делаем это достаточно регулярно. В прошлом году повысили сразу на 3 тыс. руб. - до 17,5 тыс.», - сказал Сергей Собянин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс.

В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.