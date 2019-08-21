Россиянки рассказали, что им нужно для счастья

Российские женщины ответили на вопрос, чего им не хватает для полного счастья. По мнению семейного психолога Светланы Бояриновой, в современном мире понятие «женского счастья» заметно трансформировалось.

Почему в России стали реже жениться?

Согласно результатам опроса, современные россиянки считают необходимыми атрибутами счастья финансовую устойчивость и возможность путешествовать, а не наличие мужа и детей, передаёт РенТВ. Психолог отметила, что многие женщины относятся к семье как к нагрузке, которая мешает зарабатывать и жить свободно. При этом Бояринова подчеркнула, что в качестве ответа на подобные вопросы люди выбирают то, чего им не хватает.

«Эта статистика не про то, что люди не хотят отношений, детей, а про то, что у кого-то что-то уже есть, у кого-то больше, у кого-то меньше», - считает она.