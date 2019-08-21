Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который поджег прохожего в Москве
21 августа 2019, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции разыскивают преступника, попытавшегося сжечь человека. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезными ожогами тела. Причины нападения пока неизвестны.
Во дворе дома на Касимовской улице неизвестный мужчина подбежал к прохожему, облил его жидкостью, поджег и скрылся. Очевидцы вызвали полицию и рассказали полицейским о предполагаемом злоумышленнике. Преступник объявлен в розыск.
По данным источника Life в экстренных службах, у пострадавшего ожог 90% тела.