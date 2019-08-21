Верховный суд Крыма во 2-й раз оставил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова под арестом

Верховный суд Крыма во второй раз оставил в силе решение Киевского райсуда Симферополя о продлении срока ареста бывшего главы администрации Евпатории Андрея ФИЛОНОВА, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Меру пресечения оставили без изменения. Срок содержания ФИЛОНОВА под стражей остался прежним – пять месяцев и 27 суток», – сообщили «Крыминформу» в суде.

На странице экс-мэра в Facebook появилась запись: «Кратко по итогам судебного заседания: чуда не случилось. Как и ожидалось…».

За два дня до рассмотрения судом апелляции, ФИЛОНОВ написал большой пост, текст которого передал через адвоката родным, опубликовавшим его в сети. Он рассказал о своем состоянии спустя пять месяцев в СИЗО, о расписании дня и том, что никакие обстоятельства не сломили его волю и настрой. Также выразил надежду на объективное рассмотрение апелляции судом.

Напомним, 3 апреля стало известно, что в отношении Андрея ФИЛОНОВА возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. Неприкасаемых нет, пообещал он.

До этого сам глава администрации сообщал, что Евпаторийский суд удовлетворил иск прокурора о расторжении трудового контракта с ФИЛОНОВЫМ в связи с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов при назначении директора муниципального казенного учреждения. При этом решение суда еще не вступило в силу и не означает, что мэр «автоматически уволен с занимаемой должности». Глава администрации также заявил, что имеет «веские правовые основания» считать, что решение так и останется нереализованным.

После задержания Андрей ФИЛОНОВ заявил, что готов предоставить правоохранителям всю необходимую информацию, а также нести ответственность, если будет доказана его виновность. Суд отправил мэра под стражу. Также стало известно о возбуждении второго уголовного дела. В конце апреля депутаты Евпаторийского горсовета временно отстранили ФИЛОНОВА от должности.

26 июля Киевский городской суд Симферополя продлил Андрею ФИЛОНОВУ меру пресечения до 30 сентября.