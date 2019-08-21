"Он до безумия любит свою семью", "Измены не было, все это бред и паранойя", - говорят о челябинском депутате, застрелившем жену

51 -летний Азат Зарипов был известен двумя вещами. Во-первых, он главврач одной из больниц. Во-вторых, депутат городского собрания в Челябинской области. Теперь о прославился еще и тем, что застрелил свою молодую супругу на глазах троих детей.

«Я Азата Алфитовича знаю только с положительной стороны. Мы вместе с ним три или четыре избирательных периода работаем в собрании депутатов. Активный такой депутат, хороший руководитель. Авторитет непререкаемый среди сотрудников больницы, среди депутатского корпуса, среди избирателей», - цитирует telegram канал «Подъем» главу Локомотивного городского округа Челябинской области Александра Мордвинова.

Коллеги и знакомые Зарипова в полном недоумении, окружающим семья казалась образцово-показательной. «Я читал, что якобы на почве ревности. Он до безумия любит свою семью, своих детей, особенно младшую дочку. Я знаю, он всё время на руках с ней ходит. И супругу Елену я знал. Всё очень странно. Дети все несовершеннолетние. В настоящее время они находятся у друзей. В ближайшее время органы опеки будут решать, что с ними делать», - говорит чиновник.

"Я не верю, я знаю, что измены не было, всё это бред и его личная паранойя" — уточнила порталу 74.ru подруга Елены Зариповой.

Елена - вторая жена депутата. Несколько лет назад он женился на женщине, которая была на 18 лет его младше. Похороны жены депутата состоятся завтра. Власти округа окажут помощь в их организации.