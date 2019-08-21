"Если куришь - значит, не зря тебя насиловал отец", дело против сестер Хачатурян могут прекратить

Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следствием установлены факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их отца.

Журналисты и правозащитники считают, что без вмешательства медиа и общественности сестёр Хачатурян не признали бы жертвами насилия. В нашем обществе всегда и во всем виновата женщина, считает журналистка Залина Маршенкулова. Она приводит страшную статистику. За последние 5 лет 80 процентов женщин, защищавшихся от насилия мужа и вынужденных его убить, сидят по статье «убийство».

«В нашем женоненавистническом обществе всегда и во всём виновата женщина. Её избили и изнасиловали - сама виновата. Женщина не воспринимается как полноценный человек. Просто как обслуга для мужчины. Зачем она ещё нужна, если её нельзя насиловать? Сестрам Хачатурян, например, предъявляют что, они курили! Представляете, если куришь - то значит, не зря тебя насиловал отец. Такая логика», - цитирует журналиста канал «Расстрига».