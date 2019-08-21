Экипаж аварийно севшего самолёта Airbus приглашают на отдых в Крым

Глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов сообщил, что приглашает экипаж самолёта "Жуковский - Симферополь", совершившего аварийную посадку в открытом поле, на отдых в Крым.

"От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц", - передаёт сообщение Челпанова РИА Новости.

Глава администрации отметила, что соответствующее письмо направил в "Уральские авиалинии". По его словам, климат Южного побережья Крыма подходит для восстановления сил и реабилитации для людей, которые проводят много времени в небе. Он добавил, что на полуостров много лет приезжают "космонавты для оздоровления".