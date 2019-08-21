Куда потратили 300 млрд государственных рублей в ОАК?

Объединённая авиастроительная корпорацию (ОАК) - это несколько оставшихся в России с советских времен авиазаводов, конструкторских бюро и НИИ. 300 миллиардов рублей господдержки не спасли убыточную ОАК, а почему - знает журналист Андрей Караулов, который пишет об этом на своём сайте Караулов. Life.



В распоряжении "Московского комсомольца" оказались копии документов о рабочей поездке бывшего вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Согласно данным издания, в июле прошлого года Герасимов должен был отправиться в рабочую командировку в Сочи - с 29 июня по 1 июля. Для этой поездки вице-президенту, отвечающему за спецавиацию выделили чартер - соответствующую бумагу подписал действующий президент ОАК Борис Слюсарь. Рейс обошелся и без того убыточной компании в 3 205 163, 28 рублей.



И в общем-то нет ничего необычного в чартере для человека занимающего высокую должность в крупной компании. Однако, в информационной летописи важных дел ОАК никаких авиастроительных мероприятий, которые проходили бы в Сочи или Краснодарском крае в период с 29 июня по 1 июля, не упоминается. Зато все информационные ленты пестрили новостями о том, что 30 июня в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» проходил матч команд Уругвая и Португалии.



К сожалению точных данных о том, был ли Сергей Герасимов на стадионе нет, как и нет подтверждений необходимости командировки в Сочи. Правда имеется список пассажиров на борту чартерного рейса помимо Герасимова: Герасимова В.М. и Герасимова К.С, а также Туляков Александр Владимирович и Тулякова К.Ю. На тот момент Александр Туляков был вице-президентом ОАК. В состав нового руководства ОАК он тоже, как и Герасимов, не вошел.



Да и у Герасимова уже совсем другие заботы: в декабре прошлого года он был арестован Басманным судом Москвы и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Если бы эта поездка тоже являлась доказательством его коррупции, то наверняка необходимо было бы проверить деятельность всех лиц, подписавшихся под разрешением на командировку: по данным издания, договор на оказание услуг завизирован руководителями ряда департаментов ОАК, включая юридический, финансовый, и бухгалтерский.



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