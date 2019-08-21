Достраивать аэропорт Хабаровск - крупнейший в ДФО - будут японцы

Инвесторы из Японии возьмутся за проект строительства нового терминала аэропорта Хабаровска, крупнейшего аэропорта на Дальнем Востоке России. С их помощью будет возведен пассажирский терминал внутренних авиалиний, а если повезет – и терминал международный.

В госкорпорации ВЭБ.РФ, являющейся на сегодняшний день основным участником модернизации объекта, объяснили, что ожидается приход японского бизнеса с увеличением его доли в проекте.

На сегодняшний день предполагается, что японская сторона приобретет 10% акций проектной компании. Но это только начало. В ближайшем будущем планируется продать партнерам из страны Восходящего Солнца до 25% плюс одна акция для совместной реализации проекта. – строительства международного терминала.

Ожидается, что инвесторы привлекут японские кредитные организации для софинансирования.

Завершить все работы по строительству планируется в следующем году. На модернизацию объекта предусмотрено около 9 с половиной миллиардов рублей.